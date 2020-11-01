2020/11/01 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / استذكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي , اليوم الاحد الاول من تشرين الثاني الذكرى السنوية العاشرة لجريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة من قبل داعش التكفيري .وعد الكعبي في بيان صحفي ، هذه الجريمة المروعة واحدة من ابشع الجرائم التي طالت الشعب العراقي الامن وبخاصة تلك التي استهدفت دور العبادة .واضاف :" ان هذه الحادثة الاليمة التي استهدفت فيها مجموعة من التكفيريين كنيسة النجاة في بغداد اثناء اداء القداس ، فضلا عن عمليات استهداف اخوتنا المسيحيين المتكررة ، تأتي ضمن مسلسل منظم ومدروس لايقاد نار الفتنة بين مكونات الشعب العراقي ، ولم تكن الا محاولات يائسة ، غادرة ، لاقتلاع المسيحيين من ارض آبائهم واجدادهم , فهم اصلاء على هذه الارض وجزء من حضارتها ، فكان الهدف هو اجبارهم على الهجرة والاستغناء عن تاريخهم المشرف وبالتالي هدم تأريخ العراق ".ودعا الكعبي الحكومة الى مواصلة حربها على قوى الظلام سواء داعش او اي جهات متطرفة تحاول المساس بامن العراق ومكوناته او تنفيذ مخططات لتغيير ديموغرافيته./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : جريمة كنيسة النجاة كانت ضمن مسلسل مدروس لاقتلاع المسيحيين من ارض آبائهم واجدادهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : جريمة كنيسة النجاة كانت ضمن مسلسل مدروس لاقتلاع المسيحيين من ارض آبائهم واجدادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).