مصرف الرشيد يعلن إعادة افتتاح فرعين له في أيسر الموصل

2020/11/01 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن إعادة افتتاح فرعين له في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أنه تمت "إعادة افتتاح فرعين في الموصل، وسيباشران بمزاولة أعمالهما المصرفية وتقديم الخدمات لزبائنهما".

وأضاف، أن "الفرعين تعرضا للتهديم خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "مقري الفرعين الجديد يقع في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وهما فرع الزهور وابي تمام".

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