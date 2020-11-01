2020/11/01 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن نتائج قبول الطلاب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.

وقال الدكتور خطاب احمد شيخاني المدير العام للدراسة والتخطيط في وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان وزارة التعليم العالي عملت على قبول اكبر عدد من الطلاب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان ويبلغ عددهم اكثر 56 الف طالب من خريجي المرحلة الـ12 الاعدادي.

واضاف: ان عدد الطلاب الذين تم قبولهم في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان وصل الى 56804 طالباً، وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها قبول هذا العدد الكبير من الطلاب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.

واوضح: ان عدد المقدمين للمقاعد الدراسية من خريجي العام الحالي وصل الى 54296 مقعداً، بزيادة تبلغ 18 الف مقعد دراسي عن العام الماضي.

واوضح: كما لدينا عدد كبير من خريجي العام الماضي ايضا وهم قدموا للدراسة في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان، وان نسبة 87% من المقدمين تم قبولهم في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان.

واشار الى ان وزارة التعليم العالي خصصت عددا من المقاعد الدراسية للطلاب المعترضين او الذين لم يتم قبولهم، وقال: 65% من المقبولين هم من الدراسة الحكومية العامة، و17% من دراسة البراليل، و18% من الدراسة المسائية.

PUKmedia خاص

‌‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبول اكثر من 56 الف طالب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبول اكثر من 56 الف طالب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).