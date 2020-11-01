اعلان نتائج قبول الطلاب في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان

2020/11/01 | 12:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق

أعلن آري جلال رئيس مؤسسة لوتكه لشؤون اللاجئين والنازحين عن انقاذ القوات الامنية المصرية عشرات اللاجئين الكورد من الغرق.

وقال ...

الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم

الأديبة والشاعرة اللبنانية المتميزة هدى مجيد حاطوم، التي لها عطاءات انسانية وثقافية في مجال التربية والتعليم باعتبارها أستاذة ، تم منحها لقب سفيرة السلام والنوايا الحسن...

وحيد علي: لي تجارب مع عمالقة الشعر رونيا عثمان: رواية "فصول الصيف" شكل من أشكال المقاومة

الإقليم السني..



مطلب جماهيري أم مشروع سياسي؟

منذ سنوات وتشهد الساحة السياسية في العراق طرح فكرة اقامة اقليم للعرب السنة لادارة المحافظات الغربية في العراق والتي يقطنها ابناء المكون السني، إلا أن المشروع وبحسب ما ي...

مهرجان الرمان ينشط الحركة التجارية والسياحية في حلبجة فتح مقبرتين جماعيتين جديدتين في شنكال

كاريكاتیر

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