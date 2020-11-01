وزارة الصحة تصرح بشأن “أدوية كورونا” في العراق.. وتحدد “شروط” يجب توفيرها في المحال التجارية

2020/11/01 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طمأنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، المواطنين بتوفر جميع الأدوية الخاصة بكورونا، مشيدة بدعم الحكومة لها.

وقال الوزير حسن التميمي في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “الحكومة دعمت وزارة الصحة، وأن جميع الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا متوفرة لدى الوزارة على الرغم من كلفتها العالية، فضلا عن توفر الأدوية الأخرى”.

وأضاف، أن “إجراءات الوزارة بشأن جائحة كورونا تمثلت بزيادة عدد الأسرة وافتتاح المستشفيات الميدانية الواطئة الكلفة، بالتنسيق مع العتبات المقدسة وجهات أخرى”، مبيناً أن “العراق يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وأن وزارة الصحة فسحت المجال لممارسة الأعمال اليومية للمواطنين مع ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

واشار الى أن “بعض الفرق الصحية التابعة أشرت عدم الالتزام من قبل المحال التجارية، التي يجب أن توفر المحارير الخاصة لقياس درجة الحرارة ، فضلا عن توفير المعقمات وارتداء الكمامة”.

واوضح أن “وزارة الصحة أصدرت أكثر من بيان وعممت أكثر من كتاب، فيما لو كان المواطن قد راجع العيادات الخاصة وأثبتت إصابته بكورونا فيروس، فبإمكانه أن يأخذ تقارير الفحص والوصفة الصحية ويراجع المستشفيات الحكومية، ومراكز معالجة كورونا، من أجل الحصول على العلاج مجاناً”.

ولفت التميمي، إلى “استحداث كثير من المستشفيات التي فسحت المجال أمام المستشفيات العامة لاستقبال المراجعين والفرق الطبية الأجنبية التي أجرت أكثر من 300 ألف عملية جراحية معقدة، كانت سابقا ترسل إلى خارج العراق”، مؤكداً أن “استقدام هذه الفرق الطبية وإجراء العمليات داخل العراق وفر مبالغ كبيرة للوزارة وخفف معاناة المواطنين”.

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