10 مؤتمرات انتخابية قبيل

2020/11/01 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعيه الانتخابية في الولايات المتأرجحة، على مدى اليومين الأخيرين، قبل الانتخابات المقررة، الثلاثاء، في محاولة مستميتة لتحدي استطلاعات الرأي، وتحقيق انتصار على المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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