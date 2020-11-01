التربية تحدد عدد الطلاب داخل الصف الواحد وايام الدوام في المدارس

2020/11/01 | 12:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت وزارة التربية، اليوم الأحد، عدد الطلاب داخل الصف الواحد وايام الدوام في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجديد”، مبينةً، أن “الوزارة قررت تقليص بعض المواد العلمية في …

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