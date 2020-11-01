2020/11/01 | 12:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة “سي أن أن” الأميركية، صباح الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في ولايات وصفتها بالمهمة في السباق نحو البيت الأبيض، قبل 48 ساعة من الاقتراع الحاسم.



لكن ترامب وأنصاره يشككون في دقة هذه الاستطلاعات، مستشهدين بالفشل الذريع الذي منيت به عام 2016، عندما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع CNN يظهر تقدم بايدن على ترامب وكالة الصحافة المستقلة.

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