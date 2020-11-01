2020/11/01 | 12:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- لا يزال فيروس كورونا يملي علينا كيف نعيش في عام 2020، مع احتمال الإصابة بمرض شديد من “كوفيد-19″ خاصة أننا الآن في موسم الإنفلونزا.



وفي حديث حصري مع Daily Express، يقدم الدكتور رافي تومار، مقره في بورتلاند ميديكال ويستخدم Doctorlink، رأيه الخبير حول احتمالية ومخاطر الإصابة بالإنفلونزا و”كوفيد-19” في الوقت نفسه.



ويشهد تومار أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاطر الإصابة بـ كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت وكالة الصحافة المستقلة.

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