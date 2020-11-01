الرسوم المسيئة الى رسولنا الاعظم عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام

2020/11/01 | 12:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي نوجه دعوةً لكافة القادة السياسيين ورجال الفكر والدين في العالم بتقديم طلب الى الامم المتحدة بتشريع قانون يجرم كل من يسيء إلى اي شخصية دينية مقدسة لدى اي من شعوب العالم وبالذات رسولنا الاعظم محمد ابن عبد … Readmore

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