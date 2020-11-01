العراق يواجه خطرًا حقيقيًا بخسارة 350 مليون برميل نفط أو 10 مليار دولار: إيقاف هذا الأمر مرهون بـ”جملة واحدة”

2020/11/01 | 12:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يواجه العراق خطرًا حقيقيًا سيجعله معرضًا لخسارة 350 مليون برميل من انتاجه النفطي وبالتالي أكثر من 10 مليار دولار او مايفوق الـ100 تريليون دينار عراقي، بفعل توجه لمجموعة أوبك قد يمدد الالتزام بمستوى خفض الانتاج بـ7 مليون برميل يوميًا وعدم تخفيضه إلى 2 مليون برميل.

ويقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي في إيضاح ورد لـ”يس عراق”، إنه “في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بالعمل على تعظيم الواردات ولا تكتفي بالقول بانها تواجة ازمة نقد حقيقية وتحاول الاقتراض لسد العجز يؤكد وزير النفط العراقي بالتزام العراق بكافة المقررات التي ستخرج بها مجموعة اوبك بلص بخصوص خطط قطع الانتاج”.

وبين أن “اتفاق اوبك ينص على قطع ما يقارب 7 مليون برميل يوميا من الدولة المشتركة لغاية 2021 وعندها يقل القطع لغاية 2 مليون برميل يوميا ، الا ان استمرار ازمة كورونا دفعت السعودية وروسيا الى طرح فكرة استمرار القطع على ماهو عليه واستمراره خلال 2021 مما سيسبب خسائر كبيرة للعراق الذي خسر صادرات باكثر من 180 مليون برميل خلال السنة الحالية نتيجة الاتفاق”.

واشار الى انه في حال استمرار المقترح، فإنه “من المتوقع ان تبلغ خسارة العراق اكثر من 350 مليون برميل وبقيمة تفوق ال 10 مليار دولار في حالة استمرار الاتفاق دون اجراء تعديلات بحصة القطع من العراق “.

واعتبر ان “السيطرة على الفائض النفطي ضرورة ولكن يجب على المفاوض العراقي ان يقلل نسبة القطع من الجانب العراقي وخصوصا مع رفع بعض الدول انتاجها بشكل كبير قبل المفاوضات مما جعل مقدار القطع على تلك الدول غير مؤثرا ، وان يوضح المفاوض العراقي بان العراق سيقوم باغراق السوق في حالة عدم تقليل نسبة القطع الخاصة به ورفع الطاقة الانتاجية بشكل يؤدي الى اغراق السوق وانهيار سعر النفط فبالنتيجة الخسارة موجودة بكل الاحوال واستخدام هذه النقطة في ورقة التفاوض ممكن ان تساهم في تقليل نسبة القطع اليومي من العراق وتعويضها من دول اخرى اقل تضررا من القطع اليومي”.

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