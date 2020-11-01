أمين بغداد يوجه بعدم المساس بلوحات الكرافيتي وتدوينات المتظاهرين

2020/11/01 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - وجه أمين بغداد الجديد علاء معن، بعدم المساس بلوحات الكرافيتي وتدوينات المتظاهرين التي تركوها في نفق التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك خلال جولة ميدانية في ساحة التحرير ومقترباتها.

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