2020/11/01 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة أمنية عثرت على جثة طفل محروقة ومرمية في مبزل غربي الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة عثرت على جثة طفل مفقود بتاريخ 26 – 10 – 2020، وقد تم حرقها ورميها في مشروع إصلاحي (بزل) ضمن قرية دغيمة في قضاء القائم".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة طفل محروقة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة طفل محروقة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).