مصرف المنصور للاستثمار يحقق ربحا 4.3 مليار دينار حتى الربع الثالث

2020/11/01 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحقق مصرف المنصور للاستثمار، ربحا 4.3 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وتراجعت أرباح المصرف، من 8.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 4.3 مليار دينار.





ويساهم بنك قطر الوطني، بنسبة 54.19٪ من رأسمال المصرف، ويبلغ رأسمال المصرف 250 مليار دينار.





وتراجعت ودائع العملاء من 1.1 تريليون دينار إلى 871.3 مليار دينار.





وعزا المصرف هذا التراجع إلى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي مما اثر على نشاط المصرف.





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