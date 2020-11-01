2020/11/01 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – اصدرت وزارة التربية، سلسلة من القرارات الخاصة في العام الدراسي الجديد.



وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، إن “عدد الطلبة سيحدد من 8 إلى 10 في القاعات الصغيرة و15 بالقاعات الكبيرة خلال العام الدراسي الجديد”، مؤكدة “تقليص بعض المواد العلمية في المناهج”.



واضافت ان “تواجد الطلبة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تصدر سلسلة من القرارات الخاصة بالعام الدراسي الجديد وكالة الصحافة المستقلة.

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