الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 10-50 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/11/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين ملاحظة / نظراً لضخامة و تشعّب حجم تحريفات و تزييفات منصور حكمت و جماعته للفكر الماركسي و إصرارهم على تمريرها زوراً بإسم الماركسية اللينينية عبر الدفاع عنها بالتلفيقات اللفظية و الجُمل الثورية الفارغة على الطريقة الصبيانية : "حزبنا خوش حزب بدليل أن الحزب الفلاني الآخر هو مو خوش حزب" ، فقد اقتضت الحاجة زيادة أعداد هذه السلسلة إلى خمسين حلقة لتعرية كل ما يمكن تعريته من نصوصهم جملة فجملة .



و إذا ما اس ......





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