لجنة الخدمات تنتقد أمانة بغداد لاعتمادها “الجباية اليدوية”

2020/11/01 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – انتقدت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، أمانة بغداد لاعتماد “الجباية اليدوية”.



وقال عضو اللجنة علي الحميداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد ، أنه “بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بـغـداد لا تهتم بملف الجباية، ولـم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003”.



وأضاف، “اليوم هناك جباة في الكثير من […]

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