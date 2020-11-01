ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير في تركيا إلى 51 شخصا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

2020/11/01 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير، إلى 51 شخصا.

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