القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال وتروج للعملة المزيفة في ذي قار

2020/11/01 | 13:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج للعملة المزيفة في محافظة ذي قار.

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