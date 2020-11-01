تعرف على مواعيد الدور الرابع من كأس العراق

2020/11/01 | 13:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد الدور الرابع من بطولة كأس العراق 2020/ 2021.

وستنطلق منافسات الدور بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهراً.

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