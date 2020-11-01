تقرير : الورقة البيضاء تؤكد أن العراق بحاجة إلى تغيير في سياسته الاقتصادية

2020/11/01 | 13:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ - يتخبط الاقتصاد العراقي في مأزق فعلي، وسط تحذيرات من مواجهة الإفلاس، فيما يعني الإقدام على أي إجراءات إصلاحية فرض واقع قاس على غالبية المواطنين.

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