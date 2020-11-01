رغم التعادل المحبط.. برشلونة يدعم كومان

2020/11/01 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعم نادي برشلونة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رونالد كومان، رغم التعادل المحبط بالأمس، السبت، أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة، جييرمو أمور، عن كومان في تصريحات ما بعد مباراة ديبورتيفو ألافيس، “سيكون الأمر مقلقًا إذا لم يكن هناك شكل وأسلوب للفريق”.

وتابع: “لكن اللاعبين يؤدون بشكل جيد ويعملون بجد، أمام يوفنتوس لعبنا بشكل جيد للغاية واليوم نستحق الفوز بالمباراة”.

وأضاف: “إذا نظرت إلى النتائج قد تظن أننا مقصرون، لكن الأمر ليس كذلك”.

وواصل تصريحاته: “إذا كان هناك شيء يحتاجه المدرب، فهو الشجاع، وكومان شخص شجاع، لا يرتجف ويرى أن جميع اللاعبين يمكنهم اللعب ولا يمكن لأحد أن يشعر بالاسترخاء”.

وسقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي 1-1، لكن هناك قلق شديد بشأن مستقبل النادي خاصة وأن الفريق لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات ببطولة الدوري منذ لقاء سيلتا فيجو في بداية الشهر الماضي.



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