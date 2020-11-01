وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تطلق حملة “ابتعد عن المخدرات”

2020/11/01 | 13:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اطلقت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة حملة “ابتعد عن المخدرات”.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي،عقد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود اجتماعاً امنياً تخصصياً مع مدراء اقسام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور اللواء مدير المديرية وعدد من مدراء الاقسام في بغداد لغرض إيصال التوجيهات والتعليمات التي اوعزها الوزير في سبيل تطوير العمل وتكثيف الجهود للقضاء على آفة المخدرات والحد منها.

واضافت الوكالة ان هذا الاجتماع ياتي نتيجة فك ارتباط اقسام مكافحة المخدرات وربطها مباشرة مع المديرية العامة لرسم الاستراتيجية الجديدة لعملها،ومناقشة التعاون المشترك بين الدوائر الأمنية والصحية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة،وكيفية تعزيز قدرات العاملين في مجال الحد من هذه السموم التي تفتك بالمجتمع والحفاظ على أرواح شبابنا.

واكدت الوكالة وضع خطة عمل لحملة توعوية تحت شعار(ابتعد عن المخدرات) تهدف لتوعية المواطنين من أضرار تعاطي المخدرات ومخاطرها وسبل معالجتها.

واعرب كل من مدير عام مكافحة المخدرات ومدراء الاقسام عن استعدادهم الكامل لتنفيذ توجيهات الوزير والوكيل وسوف تكون هذه التوجيهات والتعليمات بمثابة خطة عمل يومية لهم ولملاكتهم من اجل الوصول الى مجتمع امن وخالي تماماً من هذه الأفة.

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