كورونا تضاعف أرباح شركة عراقية حكومية.. المبيعات ارتفعت 63% خلال 9 أشهر

2020/11/01 | 13:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عن تحقيق تطور في مبيعاتها خلال التسعة أشهر من هذا العام وبنسبة بلغت ( ٦٣٪ ) مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي ٢٠١٩ .

وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبـد الحميـد عبد الرحمـن السالـم في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الشركة تمكنت من تحقيق هذا التطور رغم تحديات وصعوبات الوضع الصحي جراء تفشي وباء كورونا وتداعياته نتيجة إتباع سياسة جديدة ومدروسة في التسويق من خلال معاودة إنتاج المستحضرات النمطية وطرح أدوية جديدة تنتج لأول مرة في البلد الى جانب التنسيق المباشر والمستمر مع المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الوكالات التخصصية التسويقية المعتمدة لدى الشركة”.

وأضاف السالم، أن “الشركة باشرت خلال هذا العام بالتعبئة الجديدة والحديثة لغالبية مستحضراتها الدوائية والتي لاقت إستحسان المواطن العراقي وذوي الاختصاص من الصيادلة والأطباء وأصحاب المذاخـر”.

يذكـر أن شركة أدوية سامراء حققت خلال الفصل الأول من عام ٢٠٢٠ نسبة تطور بلغت ( ٧١٪ ) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ٢٠١٩ وكانت أعلى نسبة تطور منذ سنوات فيما كشفت عن عزمها تنفيذ عملية ترويجية ودعائية لمنتجاتها الدوائية بشكل حديث بعد ان أتخذت إدارة الشركة إجراءات جديدة تعتمد سياسات تهدف إلى مضاعفة الإنتاج والمبيعات وتوفير جميع المستحضرات للمواطن العراقي وبأسعار مناسبة خاصة المستحضرات التي تسهم في علاج فيروس كورونـا .

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