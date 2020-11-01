2020/11/01 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

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قد تتسبب السيارة التي تسير بسرعة كبيرة على الطريق السريع في استعادة ذكريات غير مرغوب فيها عن حادث سيارة منذ سنوات عديدة".



وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات النفسية، يمكن أن تكون الأفكار غير المرغوب فيها تدخلا متكررًا ومستمرًا ومدمِّرًا عاطفيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تتحكم في الأفكار السوداوية وتقلل من تأثيرها على عقلك؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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