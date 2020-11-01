وزارة التربية في اقليم كردستان تعلن تعليق دوام المدارس بسبب كورونا

2020/11/01 | 13:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان ايقاف الدوام في المدارس، مؤقتا ، للمراحل الاولى والثانية في الابتدائية والثانية عشرة في الاعدادية بسبب مخاطر تفشي كورونا.وذكر مصدر في الوزارة لوسائل إعلام محلية :” ان القرار اتخذ بسبب ازدياد عدد … Readmore

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