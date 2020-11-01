2020/11/01 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، الأحد، (1 تشرين الثاني، 2020)، بأن متظاهرين أغلقوا طريقاً رئيساً بحرق الاطارات، في المحافظة، احتجاجاً على تردي الخدمات.وقال ، إن متظاهرين من أهالي منطقة خلف السريع، أحرقوا الإطارات بالقرب من دائرة الاسكان، واغلقوا شارعاً عاماً، للمطالبة بتوفير الخدمات.وأوضح، أن المتظاهرين قاموا بهذه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص متظاهرون يقطعون طريقاً بالاطارات المحترقة في الناصرية المركز الخبري الوطني.

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