نينوى: اعتقال 7 من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأحد، ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من القاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أن "المطلوبين عملوا بصفة مقاتل وعسكر إسناد بما يسمى المعسكرات العامة وديوان الجند و فرقتي اليمامة ونهاوند".

وأشار البيان إلى ان" خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وأوضح انه"تم إيداعهم التوقيف لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

ر.إ

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