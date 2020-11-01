للحد من تفشي كورونا.. علماء بريطانيون يطالبون بإضافة فيتامين د إلى الخبز والحليب

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

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علاج المصابين بكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بان علماء طالبوا المسؤولين في بريطانيا بإضافة فيتامين د للأطعمة الشائعة مثل الخبز والحليب للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في الفيزياء الطبية، غاريث ديفيز، قوله إن "فيتامين د لا يمكن أن يحمي من المرض فحسب، بل يمكن أن يحمي أيضا من العدوى، وإضافته للطعام يحتاج إلى تخطيط دقيق ليتم ذلك بشكل فعال".

فيما أكد أستاذ عدوى الجهاز التنفسي بجامعة "كوين ماري" في لندن، أدريان مارتينو، أنه "يقود تجارب سريرية لفحص ما إذا كان فيتامين د يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بكورونا أو من شدته".

وقد بدأت تجارب "كورونافيت" الأسبوع الماضي بدعم من مؤسسة بارتس الخيرية وصندوق عائلة فيشر ومؤسسة AIM، وستشمل أكثر من 5000 شخص خلال فصل الشتاء.

وقال مارتينو، إن "الحكومة توصي السكان بتناول مكملات فيتامين د في أشهر الشتاء، وهناك من هم معرضون للخطر يتناولونها على مدار السنة، لكن غالبية الناس لا تلتزم".

ومع ذلك رفضت هيئة الصحة العامة في إنكلترا (PHE) ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الدعوات على مدار السنوات العشر الماضية لتدعيم الأطعمة مثل الحليب والخبز وعصير البرتقال، وهو ما يتبع في فنلندا والسويد وأستراليا وكندا.

وتشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د، الذي تنتجه الأجسام عند التعرض للجسم، قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا أو المعاناة من آثار العدوى الشديدة.

وفي الأسبوع الماضي، وجد باحثون في إسبانيا أن 82٪ من 216 مصابا بكورونا لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، وهناك أبحاث أخرى تظهر أن مستويات فيتامين د لها تأثير ضئيل أو معدوم على كورونا والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي.

ر.إ

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