وثائق تكشف أرقاماً فلكية.. شركات الهاتف مدينة للدولة بنحو 6 تريليون دينار

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الاعلام والاتصالات، عن حجم المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق للسنوات (2014 - 2020).





وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة من هيأة الاعلام والاتصالات تتضمن المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق للسنوات (2014- 2020)".

وتبين الوثائق، أن "شركة الأثير (شركة زين حالياً) في ذمتها ما يقارب (3) تريليون دينار عراقي، وشركة آسيا سيل في ذمتها أكثر من (2) تريليون دينار عراقي وشركة كورك (735) مليار دينار عراقي".

واوضحت، الهيأة انه "هناك ديوناً مترتبة بذمة شركات الهاتف النقال والتي لاتزال معلقة بأوامر قضائية، ومنها أجور الانظمة غير المرخصة والتي تم إعادة احتسابها بأمر قضائي لشركة الاثير، وتبلغ (162) مليون دولار، وشركة كورك المبلغ المتبقي من عقد الرخصة يبلغ (375) مليار دينار عراقي".

ويأتي كشف الأرقام والوثائق رداً على طلب نيابي وجهه فالح الخزعلي، للحصول على الأرقام.

وكان القضاء قد وجه، بحسب النائب المستقل محمد شياع السوداني، طلباً إلى الاعلام والاتصالات بالكشف عن حجم الديون في ذمة الشركات الثلاث المعنية.

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