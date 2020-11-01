انخفاض عدد الاصابات بكورونا في الديوانية الى 7 حالات

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ سجلت دائرة صحة محافظة الديوانية اليوم /7/ اصابات فقط بكورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " تم تسجيل /7/ اصابات مقابل /19/ حالة شفاء".يذكر ان المحافظة شهدت خلال الايام الماضية انخفاضا ملحوظا في اعداد الاصابات./ انتهى

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