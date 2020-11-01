الاعصار ( غوني ) يضرب الفلبين ويتسبب باجلاء مليون شخص

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ضرب الاعصار غوني اليوم (الاحد) الفلبين وتسبب باجلاء زهاء مليون شخص .وتحدثت السلطات الفلبينية عن ظروف كارثية بعد اجلائها نحو مليون شخص تحسباً لفيضانات و رياح مدمرة قبل ساعات قليلة من وصوله الى جزيرة كاتاندوانس .وتعززت قوة (غوني) الذي تحول الى فئة الاعاصير الفائقة القوة ، مع رياح تصل سرعتها الى 225 كلم / ساعة , وفق وكالة الارصاد الجوية الفلبينية .و بحسب السلطات الفلبينية ، فان هناك زهاء 31 مليون شخص على المسار الذي من المتوقّع أن يسلكه "غوني"، بما في ذلك العاصمة مانيلا حيث يتمّ التخطيط لعمليّات اجلاء في المناطق الفقيرة حيث يُعتبر خطر حصول فيضانات مرتفعا جدا، و تم اغلاق مطار العاصمة.



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