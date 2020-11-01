العراق يقلص المناهج ويحدد أعداد الطلبة في العام الدراسي الجديد

2020/11/01 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية عن تقليص المناهج وتحديد أعداد الطلبة في الصفوف خلال العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 ....

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