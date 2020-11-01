سورجي يفتتح مقر مركز تنظيمات 20 قره جوغ في مخمور

2020/11/01 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح نصرالله سورجي، عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد، مقر المركز في قضاء مخمور بعد ست سنوات من اغلاقه بسبب ظهور تنظيم داعش الإرهابي والأزمات التي شهدتها المنطقة.

وتخلّل حفل الإفتتاح الذي حضرته شخصيات سياسية وحزبية وعشائرية واجتماعية بالوقوف دقيقة صمت على روح فقيد الأمة الرئيس الراحل مام جلال (صمام أمن العراق) وجميع شهداء البيشمركة والعراق.

وقال سورجي بهذه المناسبة في كلمة له: ان افتتاح مقر تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الرابع وتوصية الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني وتأكيد مباشر من المكتب السياسي على ضرورة الإهتمام بهذه المنطقة لأنها تمثل رمزا من رموز النضال والكفاح لدى الإتحاد الوطني الكوردستاني لاسيما وهي من المناطق المتنازع عليها في المادة 140 في الدستور العراقي.

وأكد سورجي ان افتتاح مقر تنظيمات 20 بهذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها العراق دلالة واضحة من الإتحاد الوطني الكوردستاني انه ينظر بعين واحدة الى الكورد والعرب وجميع المكونات الأخرى دون أي تمييز وهذا ما يطمح اليه بعيداً عن الأهداف والمطامع الحزبية الضيّقة، لأننا مازلنا نسيرُ على نهج الرئيس الخالد مام جلال بالإهتمام بهذه المكونات وتوفير كافة الخدمات لها ودعمها واسنادها للمطالبة بحقوقها المشروعة المسلوبة منذ سنوات.





وأوضح مسؤول مركز تنظيمات 20: ان الإتحاد الوطني الكوردستاني قدم العشرات من الشهداء والجرجى من أجل استتباب الأمن والإستقرار في مناطق قراغ ومخمور والمناطق الاخرى إلا أنه لم يمل يوم من الأيام في تقديم التضحيات من أجل هذه المناطق وسيبقى على الوعد الذي قطعه لسكان هذه المناطق بأنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل استتباب الأمن والإستقرار فيها مع تقديم الخدمات على كافة المستويات.

وجدد سورجي تأكيد الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني على دعمها المتواصل لجميع المكونات في هذه المناطق دون اي تفرقة بينهم وضرورة تلبية مطالبهم المشروعة لينعموا بحياة كريمة بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ

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