إنقاذ رجل سبعيني من تحت الأنقاض.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إزمير إلى 51

2020/11/01 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت فرق الإنقاذ رجلا يبلغ من العمر 70 عاما من تحت أنقاض بناية منهارة بعد أن ظل عالقا لمدة 33 ساعة، في أعقاب زلزال قوي ضرب السواحل التركية المطلة على بحر إيجه وجزرا يونانية.

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