مصدر لـ«الاقتصاد نيوز»: أنبوب نفط كردستان اعيد للخدمة وبدأ بالتصدير إلى جيهان التركي

2020/11/01 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ أربيلأفاد مصدر نفطي في حكومة إقليم كردستان، بأن أنبوب النفط عاد إلى الخدمة بعد تفجيره من قبل حزب العمال الكردستاني يوم الأربعاء الماضي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "أنبوب نفط إقليم كردستان عاد إلى الخدمة بعد صيانته من قبل الشركة التي تشرف عليه واستغرقت ذلك مدة 6 ساعات"، موضحا أن "تدفق النفط إلى ميناء جيهان التركي من خلال الانبوب بدء رسميا".

وأضاف أن قدرة أنبوب النفط لتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي تبلغ مليون برميل يوميا، ويستخدم من قبل الحكومتين المركزية وإقليم كردستان، مضيفا ان الصادرات الحالية تبلغ 250 – 350 الف برميل يوميا.

وأشار إلى أن الشركات النفطية في الحقول بدأت تعمل على خزن النفط المنتج بعد ان قللت ذلك بسبب امتلاء المخازن بالنفط وعدم تصديره خلال الايام الماضية بسبب تفجير الانبوب.

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