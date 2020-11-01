التخطيط العراقية: فتح الاعتمادات المستندية سيضمن إنجاز المشاريع الاستثمارية

2020/11/01 | 13:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن فتح الاعتمادات المستندية سيضمن إنجاز المشاريع الاستثمارية الحكومية، مبينة أن هذه الخطوة ستمكن تمويل المشاريع المستمرة.وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي بحسب وكالة الأنباء العراقية …

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