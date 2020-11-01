2020/11/01 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بيوسف كثيرا ما وضعت الأمازيغية كمواجهة للاسلام والعربية، كما توضع العربية في أعلى هرمية اللغات المحلية كمداخل إيديولوجية لتهويد بقية اللغات واخضاع الشعوب للثقافة الواحدة، فيتحول الاختلاف الى إتلاف، و الحوار إلى خناق للآخر ومعها تتلاشى جميع النقاشات وتتحول لهامش المجالس، والاوراق.



لايمكن ان تدرس تاريخ المنطقة المغربية دون ان تصطدم بالقيم التي تنبض بها الثقافة الامازيغية من حوار وتضامن وتكافل...



والاه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوية الأمازيغية..فرصة أخيرة للبناء - جواد بيوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهوية الأمازيغية..فرصة أخيرة للبناء - جواد بيوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).