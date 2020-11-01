طهران: العراق تخطى الصين وتصدر قائمة المستوردين للسلع الإيرانية

2020/11/01 | 13:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تصدر العراق، قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية خلال 7 شهور للفترة من 20 آذار حتى 20 تشرين الأول 2020.



رئيس مصلحة الجمارك الايرانية مهدي مير اشرفي في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية وتابعه "ناس" (1 تشرين الثاني 2020)، أن "العراق استورد سلعا من إيران بقيمة 4.8 مليار دولار في الفترة المذكورة فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والإمارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار".

وأشار رئيس الجمارك، أن "حجم الصادرات سجل 65.5 مليون طن بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن الفترة المناظرة 2019".

وبيّن أشرفي، أن "حجم التجارة الخارجية لايران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار في فترة 20 آذار حتى 20 أكتوبر/تشرين الاول 2020".

وتابع، أن "الواردات بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الاساسية نسبة 13.8 مليون طن منها"، مبيّنا أن "الصين صدرت لايران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار تلتها كل من الامارات 4.7 مليار دولار وتركيا 2.2 مليار دولار والهند 1.2 مليار دولار وألمانيا 1 مليار دولار".

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