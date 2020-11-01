شبكة الاعلام ترد على أنباء منع ظهور المحجبات على شاشة {العراقية}

2020/11/01 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي شبكة الإعلام العراقي نفياً قاطعاً مايشاع بشأن منعها الزميلات المحجبات من الظهور على شاشاتها، وأن الامر في حقيقته يتعلق بانطلاق دورة برامجية جديدة توظف فيها إمكانيات الشبكة الصحفية والبشرية وفق رؤية مختلفة لاتقصي أي من الزميلات والزملاء وانما توظفهم في اماكن تتناسب مع خبرتهم الصحفية في التقديم، ليقدم التلفزيون الرسمي مواد صحفية تليق باسم تلفزيون العراق، وهنا تود الشبكة التذكير بأنها تعمل وفق القانون والدستور العراقيين، وأن ثوابت الدين الاسلامي الحنيف تشكل خطاً احمر للشبكة لايمكن تجاوزها بأي حال من الاحوال، وأن دوافع مايشاع اصبح واضحاً لكل عين منصفة هدفه الاساس إيقاف عجلة الاصلاح الاداري الذي تتبناه المؤسسة، حيث لم تَرُق هذه الاصلاحات لإحدى الجهات السياسية المعروفة بامتلاكها للجيوش الألكترونية فبدأت منذ اليوم الأول لاستلام الإدارة الجديدة بفبركة الاخبار ومحاولة إثارة الرأي العام، وتؤكد الشبكة احتفاظها بحقها القانوني لمقاضاة كل من يثبت تورطه بنشر هذه الاكاذيب، وهنا تعدكم الشبكة بأنها ماضية لصناعة اعلام مهني يمثل جميع العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية.

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