القضاء يطلب من الإتصالات تحديد الديون على شركات الهاتف النقال

2020/11/01 | 13:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال عضو لجنة مراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، محمد شياع السوداني، ان القضاء طلب من هيأة الاعلام والاتصالات تحديد مقدار الديون المترتبة بذمة الشركات الهاتف النقال.

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