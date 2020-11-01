2020/11/01 | 13:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تمر الليرة التركية بفترة صعبة جداً وذلك بسبب خسارة قيمتها امام سعر صرف الدولار الامريكي وهو ما جعلها تعيش اسوء فترة منذ عدة سنوات.



الليرة التركية تأثرت بالعديد من الاسباب التي جعلت قيمتها تتهاوى بشكل كبير امام الدولار الامريكي ومن هذه الاسباب هي اقتصادية وسياسية واقليمية تحيط بالدولة التركية و أثرت عليها بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسباب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسباب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسباب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).