منجز وطني جديد للعتبة الحسينية :افتتاح مشفى رقم 12 لعلاج كورونا في بابل (مصور)

2020/11/01 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتحت الامانة العامة العتبة الحسينية

المقدسة مساء أمس السبت (31 /10 /2020) في

محافظة بابل، مركز الشفاء (12) الذي

انجزته لدعم جهود وزارة الصحة لعلاج

المصابين بفيروس (كورونا).

وقال المتحدث الرسمي ل

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