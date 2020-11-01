2020/11/01 | 13:52 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 1 نوفمبر 2020 | 01:44 مساءً | عدد القراءات : 12

خبير قانوني يوضح آلية ومتطلبات المصادقة على الاتفاقيات والمذكرات في البرلمان

اوضح الخبير القانوني علي التميمي آلية ومتطلبات المصادقة على الاتفاقيات والمذكرات في البرلمان.

وقال في بيان صحفي :" وفق قانون عقد الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ هناك نوع من الاتفاقيات والمذكرات لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان ، وهي التي تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل ولاتترتب عليها التزامات مالية على العراق" .

واضاف التميمي: " ان الاعم الاغلب من الاتفاقيات بحاجة الى موافقة الاغلبية المطلقة ، اي نصف عدد النواب زائدا واحد ، وهناك اتفاقيات اخرى تحتاج الى موافقة الثلثين من الحضور بعد تحقق النصاب القانوني .



وهي ترسيم الحدود والسيادة والصلح والسلام ودخول التحالفات او الانضمام اليها ".

وعلل ذلك بان النظام السياسي في العراق واغلب الصلاحيات بيد البرلمان وفق المادة ٦١ الدستورية .



كما تحتاج الاتفاقية بعد المصادقة عليها من البرلمان الى مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة ٧٣ من الدستور

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