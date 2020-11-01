موازنة العراق اضخم من الامارات بـ5 مرات!.. منار العبيدي

2020/11/01 | 13:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الخبير الاقتصادي منار العبيدي:

الامارات تقر موازنة 2021 بقيمة تبلغ 58 مليار درهم اي ما يعادل 16 مليار دولار

موازنة العراق المقترحة لعام 2021 لن تقل عن 85 مليا دولار

موازنة العراق اضخم من موازنة الامارات ب 5 مرات

الامارات اعلى دولة عربية في مقدار التنافسية الاقتصادية واحتلت المركز 25 عالميا والعراق لم يذكر في تقارير التنافسية العالمية

المشكلة ليست في مبلغ الموازنة المشكلة في ادارة الموازنة لبناء دول متقدمة

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