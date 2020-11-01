مراقبون: فض الاعتصام وحرق الخيام ينذر باشتعال شرارة الحراك مجددا

2020/11/01 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مراقبون للشأن من تبعات لجوء الأجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات بالقوة والعنف، الأمر الذي سيؤدي إلى اشتعال شرارة الحراك من جديد، على خلفية ما شهدته البصرة من صدامات أثناء إزالة خيام المعتصمين.

واستهجن مراقبون طريقة إزالة الخيام وحرقها بدلا من الدخول في مفاوضات مع المتظاهرين، متخوفين من أن تكون هذه الطريقة استفزازا للمعتصمين وجرهم إلى صدامات عنيفة مع الأمن.

هذا، وتأتي أحداث البصرة بعد ساعات على فض الاعتصام المركزي في ساحة التحرير وسط بغداد وفتح الطرق كافة بعد عام من إغلاقها، كونها أصبحت مركزا للتجمع الشبابي ومهدا للساحات المنتفضة في محافظات الوسط والجنوب.

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