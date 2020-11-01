لتغيير الحلبوسي.. الجبهة السنية تتوجه للكورد بعد

2020/11/01 | 14:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] تسعى الجبهة العراقية السنية، إلى اقناع القوى الكوردية بالوقوف مع طلبها بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، واستبداله برئيس آخر من نفس الجبهة بعد "الاتفاق" مع الشيعة بهذا الشأن، وفق المتحدث باسمها.

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