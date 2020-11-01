2020/11/01 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … بعد ان شهدت ولاية إزمير التركية مساء يوم الجمعة الماضي زلزالاً بقوة 7 درجات على مقياس ريختر انهارت العديد من المباني و البنايات لتسبب الخسائر المادية و البشرية بين المواطنين الاتراك.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال أزمير يحصد المزيد من الارواح بين الاتراك وكالة الصحافة المستقلة.

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