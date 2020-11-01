امانة بغداد تباشر باصلاح تخسفين جديدين بقاطع الدورة

2020/11/01 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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١ / ١١ /٢٠٢٠انجزت امانة بغداد اعمال اصلاح تخسفين بخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار وتباشر اعمال اصلاح تخسف جديد .ونقل بيان للامانة ان “ملاكات دائرة بلدية الدورة انجزت اعمال اصلاح تخسفين بخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار الاول ضمن المحلة (850) بطول 12 متر يخدم منطقة ابو دشير والثاني داخل محطة الدير بطول 18 متر وقطر (1600)ملم “.واضاف ان “ملاكات الدائرة باشرت اعمال اصلاح التخسف الحاصل بخط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار بشارع الساعاتي ضمن المحلة (834) بطول (18) متر يخدم منطقة الميكانيك وباشرت ايضا اعمال اصلاح التخسف ضمن المحلة 818 لخدمة منطقة المهدية “.

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