قبل يومين من الاقتراع.. ترمب يكثف حملته الانتخابية في الولايات الحاسمة

2020/11/01 | 14:06 - المصدر: NRT عربية

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ترمب في مؤتمر انتخابي

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وكالة "رويترز"، الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كثف مؤخرا مساعيه الانتخابية في الولايات المتأرجحة، على مدى اليومين الأخيرين، قبل الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل.

وذكرت "رويترز" في تقرير لها اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، ان "ترمب سيذهب إلى ولايات من المرجح أن يكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة أم أنه سيصبح أول رئيس أميركي يخسر مساعيه للفوز بولاية ثانية منذ جورج بوش الأب عام ".





وأضاف أن " منافس ترمب جو بايدن، والذي ركز حملته على انتقاد طريقة تعامل ترمب مع جائحة فيروس كورونا، سيذهب اليوم الأحد، إلى ولاية بنسلفانيا التي ويرجح أن تكون هي الفيصل في تحديد الفائز".

وأوضح التقري ان ترمب، سيعقد يومي الأحد والاثنين، عشرة مؤتمرات انتخابية، بمعدل خمسة مؤتمرات في اليوم، في أقصى تكثيف لنشاط حملته الانتخابية على الإطلاق، حيث يهدف المرشح الجمهوري إلى إثارة ما يكفي من الزخم لدفع أنصاره على الإقبال بكثافة شديدة على التصويت لصالحه، الثلاثاء المقبل.

وسيعقد الرئيس دونالد ترمب، مؤتمرات انتخابية، اليوم الأحد، في ولايات ميشيغان وأيوا ونورث كارولاينا وجورجيا وفلوريدا، وستقيم حملته الانتخابية أنشطة دعاية في نورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن إلى جانب ميشيغان.

ومن المقرر أن يختتم ترمب، فترة الدعاية المكثفة بمؤتمر انتخابي في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، في "غراند رابيدس" بولاية ميشيغان، وهو المكان الذي كان قد اختتم فيه حملته الانتخابية للفوز بالفترة الرئاسية الأولى عام 2016.

وبحسب مراقبين فان مساعي ترمب، للفوز بولاية ثانية يخيم عليها ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي سجلت البلاد ما يربو على تسعة ملايين إصابة به وقرابة 230 ألف وفاة.

وكان ترمب، قد قلل في وقت سابق، من خطر الفيروس، وقال إن خصومه يستغلون الموقف ضده.



وحذر من أن تولي بايدن الرئاسة سيؤدي إلى فرض العزل العام مرة ثانية، وهو وضع لا تحتمله البلاد.

جدير بالذكر ان استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة تشير إلى أن بايدن يتفوق بفارق واضح على ترمب، لكن استطلاعات الولايات المتأرجحة التي تجرى في كل ولاية على حدة تظهر تقارب نتائج المرشحين، وللفوز بفترة أخرى، يتعين على ترمب تحقيق معادلة صعبة بالفوز في ولايات كانت من نصيبه عام 2016 مثل فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وأوهايو وأيوا وأريزونا، مع الاحتفاظ بواحدة على الأقل من ولايات الغرب الأوسط التي فاز بها قبل أربع سنوات مثل بنسلفانيا أو ميشيغان أو ويسكونسن.

ر.إ

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